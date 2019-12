A differenza della Serie A sarà un weekend ancora più lungo per i cadetti: si comincia venerdì con un solo anticipo e si finisce lunedì con un posticipo. Si inizia con Benevento - Trapani, il più classico dei testa-coda. Sanniti superstar viaggiano spediti per ritornare nel massimo campionato ma siciliani in palla perché reduci da tre risultati utili consecutivi con sette punti conquistati contro i sei delle prime undici partite di campionato. Basso ma non popolare l’1 a 1,40, distante dall’X a 4,40 e ancor di più dal 2 a 8,25. Sulla lavagna bancati anche gli esiti della prima frazione di gioco con l’1 a 1,85, l’X a 2,40 e il 2 a 7,25. Si scommette anche per la doppia chance al novantesimo con l’1X appena a 1,06, l’12 a 1,19 ma l’X a 2,86. Ben sei, invece, le partite in programma sabato. Cittadella – Salernitana è sicuramente una tra quelle di maggiore interesse. Il fattore campo favorisce la squadra di casa il cui successo è offerto a 1,90, l’X a 3,30 e il 2 a 4,10. Proposto a 9,00, invece, l’under 0,5, a 1,06 l’over 0,5, a 3,00 l’under 1,5, a 1,30 l’over 1,5, a 1,70 l’under 2,5, a 2,00 l’over 2,5, a 1,25 l’under 3,5, a 3,45 l’over 3,5, a 1,08 l’under 4,5, a 6,25 l'over 4,5, a 1,02 l’under 5,5 a 9,50 l’over 5,5. Un Empoli che non sa più vincere (otto giornate) sarà impegnato in trasferta ad Ascoli dove incontrerà un avversario particolarmente ostico e che non vuol rimanere fuori dalla lotta per la promozione. La bandiera delle scommesse suggerisce l’1 a 1,90, l’X a 3,45 e il 2 a 3,90. Ed inoltre, la somma goal pari a 0 moltiplica per 11,50, la somma goal pari a 1 per 4,95, la somma goal pari a 2 per 3,40, la somma goal pari a 3 per 3,90, la somma goal pari e superiore a 4 per 5,25. Dopo il passo falso a Trapani il Chievo Verona torna a giocare tra le mura amiche, lì dove è ancora imbattuto, contro una Cremonese da non sottovalutare. Giustificato l’1 a 1,95, con l’X a 3,20 e il 2 a 4,05. Tra i risultati esatti tanti a doppia cifra a cominciare dallo 0 – 1 a 10,25 e per continuare con il 2 – 2 a 17,00, l’1 – 2 a 13,00, il 3 – 1 a 16,00, il 3 – 2 a 33,00, il 4 – 1 a 40,00 e il 2 – 3 a 50,00. Domenica si ricomincia alle 15 con Juve Stabia – Frosinone con gli ospiti alla ricerca della prima vittoria stagionale in trasferta. Compito tutt’altro che facile per un 2 alto a 2,20, tutt’altro che distante dall’X a 3,10 e dal 2 a 3,40. Si gioca anche in multigoal con il sì del multigoal da 1 a 2 che moltiplica per 2,05, per 2,00 il sì del multigoal da 2 a 3, per 2,65 il sì del multigoal da 3 a 4, per 4,50 il sì del multigoal da 4 a 5, per 9,50 il sì del multigoal da 5 a 6 e per 24,00 il sì del multigoal uguale o superiore a 7. In serata, alle 21, il match clou della quindicesima giornata. Seconde a confronto e secondo scontro diretto consecutivo per i calabresi dopo il pari interno con il Cittadella. Non è da tripla perfetta ma poco ci manca con il 2 a 2,55, l’1 a 2,80 e l’X a 3,15. Raccomandato a 5,25, inoltre, l’1 + goal, a 4,85 l’1 + nogoal, a 3,85 l’X + goal, a 10,25 l’X + nogoal, a 4,85 il 2 + goal e a 4,35 il 2 + nogoal. Lunedì, alle 21, fischio d’avvio per Perugia – Cosenza ultima gara di una quattro giorni che sicuramente come al solito riserverà molte sorprese. Doppie le possibilità di successo per i padroni di casa con l’1 a 2,00 con quota che raddoppia a 3,90 per il 2 e con l’X a 3,10. Lunga la lista dei possibili marcatori con Iemmello e Melchiorri a 2,75, Buonaiuto e Capone a 3,00 e Falcinelli a 3,25.