Benevento e Venezia, due squadre partite con ambizioni di alta classifica, si ritrovano ora a incrociare il proprio destino nella lotta per non retrocedere. A rendere bene l'idea della crisi di risultati che entrambe le squadre stanno vivendo è il rispettivo ruolino di marcia: sia i giallorossi che i lagunari, infatti, non vincono da cinque turni, raccogliendo solo due punti negli ultimi due mesi. Una partita delicata per entrambe, che secondo gli esperti vede favoriti i padroni di casa, con l'«1» a quota 2,15, mentre la vittoria dei veneti, che vorrebbe dire sorpasso in classifica, si gioca a 3,50. Sono inoltre previsti pochi gol, con l'Under 2.5 che paga 1,55 volte la posta. Indicazione che si riflette anche sul risultato esatto: l'1-1 si gioca infatti a 6,25, mentre l'1-0 a 6,50.