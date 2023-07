, riunitosi questo'oggi per stilare le graduatorie per le, si è pronunciato in merito alle richieste presentate da Brescia, Perugia, Foggia, Spal e Benevento per il campionato cadetto, di Mantova, Atalanta Under 23, Piacenza e Gelbison per la C, insieme ad Alcione, Casertana, Fano e Turris, le formazioni vincitrici dei play-off di Serie D.- Queste le decisioni ufficiali:, con gli umbri che vedono dunque accettata la propria richiesta dopo che già il Collegio di Garanzia del Coni nei giorni scorsi aveva accolto il ricorso presentato dal club umbro contro il Lecco per le irregolarità relative alla scelta dello stadio. A livello di graduatoria, il primo posto vacante sarà assegnato al Brescia ed il secondo al Perugia, con Reggina e Lecco che sarebbero le due società destinate a saltare (i lombardi costretti addirittura a ripartire dalla Terza Categoria) nel caso in cui TAR ed eventualmente Consiglio di Stato non ribaltassero i verdetti della giustizia sportiva., in virtù del miglior piazzamento nella graduatoria, mentre il Mantova è direttamente ripescato in virtù della rinuncia all'iscrizione da parte del Pordenone. E' la Casertana invece ad avere ragione su Alcione e Fano nella graduatoria per gli eventuali ripescaggi dalla Serie D.- Al termine del Consiglio Federale,: ". Dobbiamo cominciare a dire le cose come stanno:Così non si può andare avanti, sono dei criteri che non hanno più nulla a che fare con i valori dello sport". Sull'ipotesi di uno slittamento dei campionati: Non possiamo darlo per certo. Per certo posso dirvi che non cambieranno i format, entro il 29 agosto conosceremo l’esito definitivo dei ricorsi. C’è la possibilità che, dopo la decisione del TAR, di chiedere l’anticipazione del Consiglio di Stato considerati i motivi d’urgenza. "Non parlerei di slittamento al momento".