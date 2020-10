Il Brescia vince 3-0 sul Lecce e trova il primo successo in campionato agganciando in classifica proprio i giallorossi e altre quattro squadre, in attesa delle partite di domani. Le Rondinelle rialzano la testa dopo il brutto ko di due settimane fa contro il Cittadella: gara decisa da una doppietta di Ndoj e il gol di Ayé che al 90' ha chiuso la partita. La squadra di Delneri è passata subito in vantaggio al 9' con la rete dell'ex romanista, che poi ha raddoppiato al 67'. Per il Lecce dell'ex Eugenio Corini è la prima sconfitta in campionato dopo il pareggio col Pordenone e la vittoria con l'Ascoli.



IL TABELLINO



Brescia-Lecce 3-0



Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mangraviti, Martella; Dessena, van de Looi, Ndoj (79' Labojko); Spalek (73' Skrabb); Ayé, Donnarumma (88' Zmhral). All.: Lopez.



Lecce (4-3-3): Gabriel; Zuta, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Henderson, Majer, Bjorkengren (52' Paganini); Falco, Stepinski (67' Coda), Listowski (76' Pettinari). All.: Corini.



Arbitro: Di Martino di Teramo.



Marcatori: 9', 67' Ndoj, 89' Ayé.



Ammoniti: Spalek, Martella, van de Looi (B); Calderoni (L).