Lasi apre con l'anticipo di stasera tra. Due squadre scese quest'anno dalla Serie A che al Rigamonti si presentano in due condizioni diverse: i padroni di casa devono riscattare il brutto 0-3 in casa del Cittadella e sono ancora in cerca della prima vittoria dopo un pareggio e una sconfitta nelle prime due partite, i giallorossi vengono dal 2-0 contro l'Ascoli firmato da Mancosu e Henderson.