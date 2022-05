Dopo la vittoria ai supplementari con il Perugia, il Brescia apre da favorita anche la prima parte delle semifinali playoff di Serie B. La sfida di domani al Rigamonti arriva a un mese di distanza dall'1-1 in campionato (in casa dei biancorossi), con Corini e i suoi che stavolta avanti a 2,15. Dalla parte degli ospiti ci sono le due vittorie conquistate nelle ultime due trasferte con il Brescia, un colpo che stavolta pagherebbe 3,60 con il pareggio in quota a 3,15. Più nette le scelte degli scommettitori, che nel 44% dei casi hanno puntato sull'«1», mentre si è fermato al 26% il blitz della squadra di Stroppa. Quattro gli Under consecutivi arrivati nei confronti diretti più recenti e anche stavolta la possibilità di una partita con massimo due reti complessive è favorita a 1,73 (contro l'1,99 dell'Over). Le previsioni sul risultato esatto confermano il pronostico, con l'1-1 a 6,50 e l'1-0 a 7,45; per lo stesso punteggio a favore del Monza si sale invece a 10 volte la posta. Nelle scommesse sulla promozione, però, sono proprio i brianzoli la prima scelta dei bookmaker: la Serie A in questo caso è offerta a 2,75, davanti a Pisa (3,30), Benevento (4,00) e con il Brescia a chiudere a 4,85