Ha pareggiato a Verona e ora è a pari punti con il Lecce in cima alla classifica di Serie B. Con una partita ancora da recuperare, però, il Brescia continua a essere la scelta numero uno dei betting analyst per il primo posto in campionato, a 1,70 contro il 4,00 dei salentini. Le buone notizie sul tabellone 888sport.it arrivano anche per l'anticipo di domani, in programma al Rigamonti contro il Venezia. Contro una squadra a secco di vittorie a fine gennaio, l'«1» di Corini e i suoi vola a 1,55, contro il 6,75 del «2». Dopo l'arrivo di Serse Cosmi, gli arancioverdi hanno messo insieme quattro pareggi consecutivi e un'altra «X» è offerta a 3,70. Netta la tendenza Over degli ultimi scontri diretti: il punteggio "alto" (almeno tre reti complessive) è arrivato nei cinque confronti più recenti, così come il Goal. Un'altra partita da Over stavolta pagherebbe 1,91, mentre la possibilità che entrambe le squadre vadano a segno vale 1,89.