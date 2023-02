Cagliari e Benevento si sfidano nella 24^ giornata di Serie B. Con l'arrivo di Claudio Ranieri, i sardi si sono risollevati in classifica con dieci punti realizzati in quattro partite, nonostante l'ultima sconfitta contro il Modena mentre i giallorossi, dopo con l'addio di Fabio Cannavaro e il conseguente arrivo di Roberto Stellone, cercano punti importanti in chiave salvezza dopo tre sconfitte di fila e un successo che manca da due mesi. Il ruolino di marcia all'Unipol Domus è però molto positivo per il Cagliari, che tra le mura amiche ha perso solo due volte, l'ultima a inizio ottobre. Per questo, gli esperti di 888sport vedono ampiamente favoriti i rossoblu, con l'«1» a 1,90, contro il 4,30 della vittoria degli ospiti; il pareggio, invece, paga 3,20 la posta. Per quanto riguarda il totale dei gol, l'Under 2.5 paga 1,65, mentre l'Over staziona a 2,17. È previsto molto equilibrio tanto che il Gol paga 1,90 volte la posta con il No Gol appena avanti, a 1,83. Infine, per quanto riguarda i risultati esatti, il più probabile secondo i match analyst è il pareggio per 1-1, a quota 6,25, seguito a ruota dall'1-0 a 6,40.