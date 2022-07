Cagliari, Genoa e una tra Benevento e Parma: queste le squadre che secondo i quotisti dovrebbero esultare al termine della Serie B 2022/2023, visto che sulla speciale lavagna scommesse dedicata al campionato cadetto occupano le prime posizioni. Con grande anticipo e con le rose ancora da definire, i valori sembrano comunque chiari, visto che sia sardi che i liguri sono favoriti per il primo posto, il migliore tra quelli che danno il ticket per la promozione. I sardi saranno guidati da Fabio Liverani e ovviamente puntano a ripetere quanto fatto nella stagione 2015-16, quando centrarono al primo tentativo il ritorno in Serie A. Dopo la retrocessione della passata stagione il Genoa deve rivivere quelle amare sensazioni provate tra la fine degli anni 90 e l’inizio del nuovo millennio, un lungo incubo terminato alla fine della stagione 2006-07, una delle più assurde di sempre con i rossoblù alle spalle della Juventus e del Napoli. Sono quindi queste due squadre ad occupare, a quota 4.00, le prime posizioni sulla lavagna vincente Serie B, che dà un’idea di quelli che saranno i valori della competizione. Tra le squadre appena retrocesse è invece ben staccato il Venezia, a quota 15, mentre sembrano avere maggiori chance Parma e Benevento, entrambe a 8.00. Il Palermo non vuole fermarsi e si giocherà le sue carte: la tifoseria rosanero come quella del Brescia sogna di tornare in un contesto che meriterebbe: entrambe sono bancate a 12 per il primo posto.