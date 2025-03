Serie B, cambia la panchina della Reggiana: esonerato Viali

La sconfitta nel derby contro il Sassuolo è costata cara allae in particolare al suo allenatoreche è stato ufficialmente esonerato nella serata di oggi. Il club emiliano ufficializzerà domani il nome del nuovo allenatore che, salvo sorprese, dovrebbe essere Davide Dionigi al quale sarà affidato il compito di centrare la salvezza.Il clima prepartita, con il corteo di protesta dei tifosi reggiani contro il Sassuolo e la politica di non concedere ai granata la curva sud non ha portato alla svolta con il 5-1 finale che ha lasciato l'amaro in bocca per la portata della sconfitta, ma soprattutto per l'impatto su una classifica che vede ancora la Reggiana in terzultima posizione, a pari punti con la Sampdoria e quindi in piena zona retrocessione. L'esonero arriva soprattutto per questo dato che la zona salvezza dista solo 3 punti.

AC Reggiana comunica di avere sollevato William Viali dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club granata lo ringrazia insieme ai membri del suo staff – Massimiliano Guidetti, Simone Baroncelli e Vincenzo Perri – per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con impegno e passione, augurando loro le migliori fortune per il futuro. La Società comunica inoltre che nella mattinata di domani sarà ufficializzata la nuova guida tecnica”