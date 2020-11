Mariusz Stepinski nel mirino dei bookmaker. Con la rete scaturita al 93' nella schiacciante vittoria contro l'Entella, l'attaccante polacco ha siglato la quarta segnatura nelle ultime 3 partite del Lecce (una in Coppa Italia) facendo sognare i tifosi giallorossi, ma non solo. Se ne sono accorti anche gli esperti che ora lo lanciano per il titolo di re dei bomber della Serie B. Grazie ai tre gol in campionato, uno ogni 127 minuti, la quota di Stepinski nella classifica del capocannoniere è di 12,00, contro gli 8,00 di Diaw, attualmente in vetta con quattro marcature e favorito dei bookmaker. Dietro all'attaccante del Pordenone ci sono Massimo Coda e Simone Mazzocchi che pagano entrambi 10 volte la posta. A suon di reti Stepinski fa sorridere Corini e sogna la convocazione con la sua Polonia. Uscito dai radar della selezione polacca da qualche anno, di questo passo la punta giallorossa potrebbe candidarsi seriamente per un posto a Euro 2021.