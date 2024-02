Serie B, Catanzaro-Bari a rischio per nebbia: cosa dice il regolamento

Redazione CM

La gara della 27esima giornata di Serie B tra Catanzaro e Bari rischiava di non essere disputata a causa della nebbia che ostacola la visuale di spettatori e calciatori. Il calcio d'inizio ha subito in prima istanza un ritardo di 15 minuti.



COSA DICE IL REGOLAMENTO - Per far sì che la partita venga comunque giocata, si deve avere una visuale accettabile da porta a porta; in mancanza di questa condizione, da regolamento non si può dare inizio al match e il direttore di gara può decidere il rinvio dello stesso.



SI GIOCA - Solo 15' di ritardo: la gara è iniziato alle 20:45 con visibilità al limite del regolamento ma non oltre.