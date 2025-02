Serie B: Catanzaro-Cittadella LIVE

Alessandro Di Gioia

un' ora fa

1

Non solo la Serie A in campo in questo venerdì sera di febbraio. Alle 20.30 infatti, allo stadio Nicola Ceravolo, il Catanzaro di Fabio Caserta ospita il Cittadella di Edoardo Gorini, nell'anticipo della 26esima giornata di Serie B. I calabresi sono al momento la quinta forza del campionato, in piena zona playoff, mentre i veneti sono stati autori di una grande risalita, dall'ultimo posto alla possibilità di agguantare il treno per gli spareggi promozione.