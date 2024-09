Serie B: Catanzaro-Cremonese LIVE

Catanzaro-Cremonese (calcio d'inizio alle ore 20:30) è l'anticipo che apre la sesta giornata di campionato in Serie B. Gli ospiti si presentano a questa sfida con 7 punti in classifica, uno in più dei padroni di casa a quota 6. Nel prossimo turno il Catanzaro fa visita alla Salernitana, invece la Cremonese è impegnata sul campo del Brescia dopo un'altra trasferta: martedì a Cagliari in Coppa Italia.