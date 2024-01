Serie B, Catanzaro-Palermo: calabresi di un soffio avanti, il blitz rosanero dopo tre mesi a 2,85

La 22° giornata di Serie B si apre con l’anticipo tra Catanzaro e Palermo, sfida di alta quota tra due formazioni ancora in piena corsa anche per il secondo posto. Secondo gli esperti, in quota è equilibrio quasi perfetto: i calabresi vedono il successo a 2,43, mentre per il colpo esterno, che ai rosanero manca da inizio ottobre, si sale tra 2,85 e 2,88. Il pareggio, infine, è proposto tra 3,20 e 3,25. Tra gli altri mercati, il Goal, a 1,70, appare nettamente favorito sul No Goal, proposto a 2 volte la posta, mentre c’è maggiore equilibrio tra Under e Over, rispettivamente a 1,80 e 1,87. Di conseguenza, tra i risultati esatti spicca l’1-1 a 5,35, seguito dall’1-0 a 7,55, con lo 0-1 a 8,30 e il 2-1 a 8,50.