Primo esonero della stagione in Serie B. Il presidente del Brescia, Massimo Cellino ha deciso di cambiare allenatore: via Suazo, in arrivo Eugenio Corini. Destinato a diventare il tecnico numero 38 della carriera di Cellino tra Cagliari, Leeds e Brescia. Già raggiunto l'accordo per un contratto fino a giugno 2019 con opzione per la prossima annata.



La squadra lombarda ha raccolto due punti nelle prime tre giornate di campionato, frutto dei pareggi per 1-1 in casa con Perugia e Pescara, intervallati dalla sconfitta per 3-2 a La Spezia.