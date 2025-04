Serie B, chi fa festa dopo il Sassuolo? E' Pisa-Spezia per la Serie A diretta, chi parte favorito nella corsa playoff

e, archiviati i festeggiamenti per l'atteso ritorno in A deldi Fabio Grosso, la corsa per gli ultimi due posti che valgono la promozione entra nel rettilineo finale., a partire dal prossimo turno nel giorno di Pasquetta tutte le squadre coinvolte vedranno il margine di errore assottigliarsi ulteriormente.: i giochi per guadagnarsi la Serie A sembrano ristretti, ad oggi, a queste 9 formazioni.Col Sassuolo che ha beneficiato del pari in extremis del Mantova sullo Spezia, insieme al contestuale successo nel derby col Modena di sabato scorso,(a caccia della terza promozione in carriera dopo quelle con Venezia e Benevento)nella massima serie. Il colpo esterno in casa della Reggiana ha rimesso in carreggiata la squadra toscana, che appariva in frenata dopo la sconfitta nello scontro diretto proprio con lo Spezia di inizio marzo e l'ultimo appuntamento casalingo col Modena.sono le assicurazioni principali per i nerazzurri, che nelle ultime 5 giornate dovranno gestire la pressione di essere sempre stati la lepre di turno. Cremonese, Frosinone e Sudtirol in casa, Brescia e Bari fuori gli ultimi ostacoli prima di celebrare un ritorno in Serie A che manca dalla stagione 1990/1991.e, nell'ultimo mese, non sono mancati altri passi falsi: quello casalingo contro il Brescia e lo 0-0 di Cesena. EPrima della partita conclusiva, al “Picco” contro la Cremonese, lo Spezia è atteso da un quartetto di avversarie che battagliano per la salvezza: Cosenza, Frosinone, Salernitana e Reggiana. Squadre tutt'altro che rassegnate ed arrendevoli e quindi da prendere con le pinze., che da tradizione si prestano a sorprese e clamorosi colpi di scena rispetto all'andamento del resto del campionato. Osservando il, l'esperienza e la profondità di organico delladi Stroppa sembrano rappresentare un fattore significativo – i lombardi hanno viaggiato in questo ciclo di partire a velocità più sostenuta anche di Pisa e Spezia – ma attenzione all'entusiasmo della. La matricola allenata da Guido Pagliuca gioca bene, è solida quanto basta ed è in serie utile da 5 partite. Inoltre ha trovato nell'ex Primavera dell'Inter, capace di ripetere in Serie B l'ottima stagione passata in C coincisa con la promozione.Il Sassuolo ha già preso il suo posto, chi vuole accompagnarla in Serie A nella volatona delle ultime cinque giornate di campionato?