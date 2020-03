Si chiude questa sera, alle 21, la 28esima giornata di Serie B, con il Chievo, in piena zona playoff, che attende, in un Bentegodi a porte chiuse, il Cosenza, penultimo in classifica. Gli scaligeri non vincono da due partite (pareggio ad Ascoli e ko in casa con il Livorno), i Lupi da tre (sconfitte con Cittadella e Frosinone e pareggio contro il Venezia). Da una parte c’è chi ambisce alla A, dall’altra chi vuole restare in B. Intorno uno stadio vuoto.



Due giocatori del Cosenza, D’Orazio e Bruccini, hanno deciso di restare a casa, non facendosi convocare, per evitare di contrarre il Coronavirus. Questo il comunicato pubblicato dal club calabrese sul proprio sito ufficiale: “La Societá Cosenza Calcio, in merito alla mancata partecipazione alla trasferta di Verona da parte dei calciatori Sig. Mirko Bruccini e Sig. Tommaso D’Orazio, i quali, pur regolarmente convocati per la partita Chievo-Cosenza hanno rifiutato di imbarcarsi con il resto dei componenti della squadra e dello staff, si riserva di assumere nei riguardi dei predetti tesserati ogni più opportuna iniziativa”.