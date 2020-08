Sesta contro settima in una sfida che ha il sapore di Serie A. Chievo ed Empoli aprono le danze nei playoff di Serie B domani sera al Bentegodi dopo aver fallito l’assalto diretto alla categoria superiore. Prima dei confronti di questa stagione, entrambi terminati in parità, veneti e toscani non si incrociavano nella serie cadetta da ben 19 anni. I betting analyst vedono avanti i padroni di casa dati vincenti a 2,35 contro il 3,30 degli avversari mentre il pareggio pagherebbe 3 volte la posta. La formazione di Aglietti, in virtù del regolamento dei playoff che prevede il passaggio del turno della miglior classificata in caso di parità, ha quindi a disposizione due risultati su tre. Non è un caso che la scommessa per il passaggio del turno veda favorito il Chievo, in lavagna a 1,40, con una quota quasi dimezzata rispetto agli empolesi, bancati a 2,75. Vista la posta in palio, e i precedenti tra le due squadre reduci da tre 1-1 consecutivi, l’Under,1,60, si fa preferire all’Over, 2,28. Così l’1-0 in favore dei padroni di casa, riferisce Agipronews, è dato a 7,00 mentre sale la quota per quello degli ospiti, 8,50. Mentre l’1-1, uscito già in nove occasioni totali tra Chievo ed Empoli, si può giocare a 5,80.