nell'anticipo che apre la 18esima giornata di campionato in, la penultima del girone d'andata. A inizio ripresa nel giro di cinque minutifirmano il micidiale uno-due che stende gli ospiti, ai quali non basta il gol dinel finale. Il Chievo sale momentaneamente al sesto posto in zona playoff, mentre l'Entella resta penultima in classifica.A seguire si gioca