Serie B, ci sono le date dei playout: Sampdoria-Salernitana il 15 giugno, venerdì 20 giugno il ritorno

Dopo giorni di attesa,Una decisione che arriva nello stesso giorno in cui– penalizzato con 4 punti nella classifica di questo campionato e con altri 4 da scontare nella stagione ventura per il mancato versamento di parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS per le mensilità di novembre e dicembre 2024 e di gennaio e febbraio 2025 –Per effetto delle sanzioni subite in primo grado, il Brescia, che aveva ottenuto sul campo la salvezza al termine dell'ultima giornata è stato retrocesso in Serie C, consentendo al Frosinone di scongiurare il play-out per il quale invece è stata “ripescata” la Sampdoria, che aveva chiuso al terzultimo posto la stagione ma che avrà così una nuova occasione per scongiurare la retrocessione.Tutto riscritto dunque, al netto di eventuali nuovi ricorsi da parte della società coinvolte dall'ennesimo scandalo del calcio italiano. Il Brescia e il suo patron lamentano di essere stati truffati dal Gruppo Alfieri, al quale si era rivolto per ottenere i crediti di imposta necessari per onorare le scadenze fiscali oggetto prima del deferimento e poi della squalifica comminata dal Tribunale Federale Nazionale. Mentre la stessa Salernitana, che aveva ricevuto comunicazione del rinvio dei playout col Frosinone, inizialmente previsti per il 19 e il 26 maggio scorsi, ha più volte paventato di rivolgersi alla giustizia sportiva ed ordinaria per far valere le proprie ragioni. Ad oggi, l'unica certezza è che i playout si potranno finalmente disputare: si parte domenica 15 giugno con Sampdoria-Salernitana, mentre il 20 sarà il turno di Salernitana-Sampdoria.