Serie B: Cittadella-Sampdoria LIVE alle 16.15

Dopo gli anticipi di ieri e venerdì, termina oggi la 22esima giornata di Serie B, la terza di ritorno, con il posticipo del Tombolato: alle 16.15 il Cittadella di Edoardo Gorini ospita la Sampdoria di Andrea Pirlo, in uno scontro che sovverte i pronostici di inizio campionato. I veneti infatti sono quinti, in piena zona playoff e a -3 dalla promozione diretta, mentre i blucerchiati annaspano, non vincono da 4 partite hanno solo due punti di margine sulla zona retrocessione.