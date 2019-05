Grande protagonista della scalata alla finale del Cittadella è Gabriele Moncini, autore di 14 gol in 18 partite, tra campionato e playoff. Una media pazzesca che potrebbe confermarsi anche in finale, la sua rete è infatti a 2.25, possibile anche una doppietta, proposta a 8.00. Nel Verona, occhio al “veterano” Pazzini, marcatore a 3.00, ma anche a Di Carmine, che finora si è rivelato l’arma in più di Aglietti per la corsa alla Serie A: la sua rete è a 3.00, combinata al segno 2 sale a 6.25.