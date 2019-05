Entrambe sono riuscite a passare in finale battendo in trasferta gli avversari. Saranno Cittadella e Verona a chiudere i playoff di Serie B, che decideranno l’ultima promozione di questa stagione. Un duello che, dopo i risultati a sorpresa contro Benevento e Pescara, si apre con maggiori favori per i gialloblù, ma con i granata in agguato. Nelle scommesse "antepost", riporta Agipronews, il Verona è avanti a 1,72 su Sisal Matchpoint, con il Cittadella a 2,10. La squadra di Venturato parte invece favorita per la prima parte della finale, in programma giovedì al Tombolato: il segno «1» è avanti a 2,10, per Aglietti e i suoi si sale a 3,40, mentre il pareggio pagherebbe 3,10