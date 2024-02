Serie B, Como-Brescia LIVE dalle 20.30

Non solo la Serie A, ma anche il campionato cadetto in scena in questo venerdì sera. Derby lombardo fra Como e Brescia, due squadre con obiettivi diversi, ma affini. I lariani, dopo l’ottimo successo sulla Ternana, vogliono ritrovare la seconda posizione, scavalcando, per il momento, la Cremonese. Di contro, la formazione bresciana cerca punti vitali nella lotta alla zona playoff.