Francesco Forte si prepara al trasferimento all'Ascoli e a dare il via al valzer delle punte in Serie B. Per sostituirlo, il Benevento prenderà Stefano Pettinari, in uscita dalla Ternana. Il club umbro, a sua volta, procederà andando a tesserare Sebastiano Esposito, classe 2002 di proprietà dell'Inter ma attualmente all'Anderlecht.