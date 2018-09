Una situazione kafkiana, per non dire altro. Sono ore di attesa per la decisione del Collegio di Garanzia del Coni, chiamato ad esprimersi sui possibili ripescaggi dalla Serie C alla Serie B, col conseguente cambiamento in corsa del format del campionato cadetto. La sentenza, attesa per venerdì, è slittata a causa della spaccatura creatasi in Consiglio e potrebbe arrivare tra domani e martedì, col rischio di una nuova pioggia di ricorsi a seconda dell'esito.



IL NODO DELLE RIPESCATE - In un clima di grande incertezza e col pericolo di un blocco del campionato e di conseguenze che ricadrebbero sulla Serie C, che non a caso non ha ancora varato il suo calendario, il presidente del Collegio di Garanzia Franco Frattini potrebbe vedersi costretto ad avallare una decisione presa a maggioranza e non condivisa in maniera unanime dai membri giudicanti. Frattini ritiene che il commissario Fabbricini non avesse il potere di bloccare i ripescaggi e spinge dunque per un allargamento della B, a 22 squadre secondo il parere predominante, a 24 secondo altre indiscrezioni. In caso di ripescaggi, il passaggio successivo sarà infatti stabilire chi ne abbia diritto: Catania, Novara, Pro Vercelli, Ternana, Entella e Siena sarebbero tutte potenzialmente in corsa.



E LE 19 DI B... - E non finisce. Perché, come riporta anche La Gazzetta dello Sport, la temperatura é altissima tra le società che hanno già iniziato la nuova stagione. La minaccia è di un immediato ricorso al TAR e successivo blocco del campionato, se il formato del torneo fosse modificato in corsa, col presidente della Lega di Serie B Balata nell'occhio del ciclone.