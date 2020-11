La Serie B si appresta a scendere in campo per disputare le partite dell’ottava giornata. Domani pomeriggio, alle 14, riflettori accesi su Lecce-Reggiana, due formazioni che vogliono conquistare i tre punti ma con obiettivi diversi. La squadra di Corini, ricorda Agipronews, occupa attualmente il quinto posto in classifica con dodici punti e una vittoria in questo turno potrebbe avvicinarla alla vetta. Ci credono i betting analyst che danno maggiori possibilità di successo proprio ai giallorossi offrendo l’«1» a 1,57, lontano dal 6,25 proposto per il segno «2» e con l’«X» a 3,70. Complice il largo successo del Lecce ottenuto la scorsa giornata sul campo dell’Entella (1-5), i bookmaker prevedono anche qui un match molto offensivo, con più di tre gol. L’Over 2,5, infatti, paga 1,83 volte la posta, contro l’Under 2,5 a 1,92.