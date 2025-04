Serie B, corsa salvezza incredibile: cinque squadre a pari punti. La situazione a quattro giornate dalla fine

La corsa per non retrocedere in Serie B è più viva che mai con ben nove squadre in appena 6 punti e addirittura cinque squadre a quota 35 punti. Tra queste anche la Sampdoria, che sta rischiando di retrocedere in Serie C per la prima volta nella sua storia.

BAGARRE - Tolto il Cosenza, ultimo a 27 punti e a cui il TAR ha respinto il ricorso per revocare la penalizzazione di quattro punti, si va dai 35 punti di Cittadella, Reggiana, Sampdoria, Brescia e Sudtirol - che deve ancoora giocare contro la Juve Stabia - ai 36 della Salernitana, fino ai 37 del Mantova e i 39 del Frosinone. Quasi salva la Carrarese, a 41 punti. Una classifica cortissima in cui, al momento, le cinque a pari punti sono, al contempo, salve (il Sudtirol), ai playout (Brescia e Sampdoria) e retrocesse (Reggiana e Cittadella).

SAMPDORIA A RISCHIO - I blucerchiati, dopo la vittoria con il Cittadella, sono incappati nella sconfitta contro la Carrarese, la prima della nuova gestione di Alberico Evani. La situazione in casa Sampdoria rimane tesa, con i tifosi giunti a Carrara che hanno rifiutato il consueto saluto dei giocatori sotto il settore ospiti a fine partita. A quattro partite dalla fine - contro Cremonese, Catanzaro, Salernitana e Juve Stabia - lo spettro della prima retocessione in Serie C della storia è più che mai vivo. E aleggia dalle parti di Bogliasco.

CAOS BRESCIA - La sconfitta contro il Pisa ha fatto andare su tutte le furie Massimo Cellino, che ha abbandonato lo stadio già al termine del primo tempo. Riflessioni in corso su Rolando Maran, a rischio esonero a quattro giornate dalla fine del campionato. Le rondinelle fanno parte delle cinque a pari punti e sono a rischio retrocessione.

GLI SCENARI - Con una compressione così delle squadre non è difficile ipotizzare un arrivo a pari punti. Nel caso in cui ci siano due sole squadre coinvolte si guarderanno gli scontri diretti, altrimenti la classifica avulsa. Con la possibilità che possa riguardare anche quattro o cinque squadre, trasformando le ultime giornate in un thriller in cui la faranno da padrone gli scontri diretti.

SFIDE CLOU - Mancano ancora diversi scontri diretti. Alla 36^ giornata, che si giocherà tutta il 1à maggio, ci sarà Cittadella-Brescia. Nel turno successivo, il 4 maggio, ecco Salernitana-Mantova e Frosinone-Cittadella. Alla 38^, il 9 maggio, in campo Sampdoria-Salernitana e Mantova-Carrarese, mentre il 13 maggio, quando si recupererà la 34^ rimandata per la morte di Papa Francesco, ci saranno Cittadella-Salernitana e Brescia-Reggiana.