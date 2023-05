Ultima chiamata per il Cagliari in ottica quarto posto in Serie B, che consentirebbe di saltare il primo turno dei playoff e proiettarsi già alla semifinale. I rossoblu, attualmente sesti, non hanno il destino nelle loro mani, dipendendo anche dai risultati del Sudtirol quarto e del Parma quinto, ma per sperare in una combinazione positiva bisogna innanzitutto vincere nella trasferta di Cosenza. I betting analyst vedono avanti gli uomini di Ranieri nella gara del 'San Vito': il successo si gioca a 2,05, contro quello dei padroni di casa fissato a 3,35. Poco più alta la quota del pari, che si attesta a 3,50. Equilibrio perfetto tra Under e Over, entrambi a 1,85, mentre il Goal 1,68 è avanti sul No Goal a 2,05. Per quanto riguarda il risultato esatto, in pole c'è l'1-1 a 6,85, seguito dalla vittoria esterna del Cagliari per 0-1, offerta a 7,65. L'1-2 è invece visto a 8,90.