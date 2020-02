Si apre questa sera la 25esima giornata di Serie B, nella più classica delle sfide testacoda: Cosenza-Frosinone. La squadra di casa, reduce dalla vittoria contro il Livorno, alla prima di Pillon in panchina, è al terzultimo posto in classifica, che vorrebbe dire retrocessione, con la salvezza diretta che dista 7 punti; gli ospiti, invece, hanno la chance di portarsi al secondo posto solitario, almeno per una sera, mettendo pressione sullo Spezia, che ha gli stessi punti dei ciociari. Fischio d'inizio alle 21, coi nella tana dei Lupi.