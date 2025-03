Serie B, Cosenza-Reggiana LIVE dalle 20.30

La 29a giornata di Serie B si apre con: uno scontro diretto per la salvezza con i padroni di casa che affrontano la gara da ultimi in classifica a 22 punti, -7 dalla zona playout e -8 dalla salvezza. Dall'altra parte, la squadra di Viali, è in una zona tranquilla di classifica ma ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona rossa: gli amaranto sono al 13° posto con 31 punti dopo 28 giornate, +1 sulla zona playout ma in caso di vittoria possono guardare anche in alto, la zona playoff al momento è distante 7 punti.