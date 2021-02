Lunedì prossimo in Serie B, nel posticipo delle 21, il Cosenza ospita al Marulla la Reggina, dodicesima in classifica con venticinque punti, tre in più dei padroni di casa attualmente in zona playout. Aggancio cercasi per i padroni di casa, ricorda una nota, con il classico colpo di coda per tenersi fuori dalla bagarre retrocessione. Entrambe sembrano attraversare un momento positivo grazie a risultati importanti che stanno facendo muovere la classifica. I padroni di casa sono reduci dalla orgogliosa prestazione fuori casa contro l’Entella con il pari acciuffato al novantesimo da Corsi. Gli ospiti, invece, dalla vittoria di misura in casa contro l’Entella, frutto anche del lavoro del nuovo tecnico che sta producendo i risultati sperati. Si ritroveranno sul terreno di gioco in serie B, circa venti anni dopo quando i reggini, pur soffrendo, si aggiudicarono l’intera posta in palio grazie ad un goal di Erjon Bogdani. Trentasei i precedenti tra le due formazioni con i rossoblù di casa vittoriosi diciotto volte, contro le otto dei granata e con dieci pareggi. Inedita la formazione che probabilmente il tecnico del Cosenza Occhiuzzi manderà in campo a cominciare dalla difesa con Tiritiello ed Idda al posto di Schiavi ed Ingrosso. Rivedremo in attacco Trotta alle cui spalle agiranno Kone e Bahlouli. Cambi in vista anche sul versante opposto con Baroni che probabilmente schiererà dal primo minuto Lo Iacono e Stravropoulos al posto di Chiara e Lakicevic. Il tandem d’attacco sarà Menez e Montalto con Crimi e Folorunsho a centrocampo preferiti a Crisetig e Rivas. Quasi da tripla la proposta che banca sulla sua lavagna l’1 a 2,65, vicinissimo al 2 a 2,80 e con l’X che moltiplica per 3.