Si apre questa sera la quattordicesima giornata di Serie B. Alle 21, al Marulla di Cosenza, la squadra calabrese ospito lo Spezia in un vero e proprio scontro salvezza. I lupi sono al terzultimo posto in classifica, reduci dalla sconfitta contro l'Ascoli: avanti 2-1, è arrivata la rimonta firmata Scamacca.



I liguri, invece, sono quintultimi con 15 punti e nelle ultime 5 partite ne hanno persa solo una. Gudjohnsen e compagni arrivano dalla vittoria sul Frosinone per 2-0. La sfida di questa sera profuma di salvezza.