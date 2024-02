Serie B: Cremonese ad Ascoli per difendere il secondo posto, i bookie vedono il ritorno alla vittoria di Stroppa

L'ultimo turno di Serie B non è stato certo favorevole alla Cremonese, delle squadre di vertice l'unica ad incappare in un passo falso, l'1-1 contro la Reggiana. Per difendere il secondo posto, ora insidiato soprattutto dal Como, servono i tre punti sul campo dell'Ascoli, ipotesi offerta tra 1,95 e 2. Il successo dei padroni di casa, reduci da due ko di fila e bisognosi di punti salvezza, si gioca a 4, mentre il pareggio, risultato dell'andata e del debutto di Giovanni Stroppa sulla panchina della Cremonese, è in lavagna a 3,20. Prima del pari con la Reggiana, la Cremonese aveva infilato quattro vittorie consecutive per 1-0. Un altro "corto muso" vale 6,10, mentre l'Under parte avanti rispetto all'Over, 1,60 rispetto a 2.20, anche perchè i grigiorossi vantano la miglior difesa del campionato con 17 reti subite. Si prospetta una sfida nella sfida tra Massimo Coda e Pedro Mendes. I due sono in piena corsa per il titolo di capocannoniere, con il centravanti della Cremonese in testa con 12 gol e il rivale ad inseguire con 10. Nel match di domani la firma dell'ex Genoa e Lecce, autore di una doppietta all'andata, vale 2,25, mentre si sale a 3,50 per il portoghese.