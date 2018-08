I precedenti sono con il Pescara, ma i quotisti danno la Cremonese come favorita nel pronostico sulla gara di sabato prossimo, prima giornata di Serie B. A pesare sul giudizio dei bookmaker è sia il fattore campo (allo Zini gli abruzzesi hanno vinto solo una volta, nel lontano 1998) sia quello relativo al mercato. I grigiorossi si sono dimostrati attivissimi e, confermando Mandorlini in panchina, puntano più in alto rispetto alla passata stagione: sul tabellone Microgame la loro vittoria è data a 2,00. Pescara, perlomeno sulla carta, meno ambizioso rispetto agli avversari: i biancoazzurri sono proposti a 3,90. Le statistiche mettono in evidenza il pareggio. Così sono finiti gli ultimi due scontri diretti, entrambi con il risultato di 0-0- Un’altra «X» è un’opzione da 3,25, un finale senza reti è invece dato a 8,75.