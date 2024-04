Serie B, crolla la quota per la promozione della Sampdoria: Pirlo vince ancora e l’impresa si avvicina

13 minuti fa



La Sampdoria sta facendo l’impossibile e, con la quarta vittoria consecutiva, si è portata al settimo posto in classifica, in piena zona playoff. Ora i bookmaker credono nella promozione dei liguri, che due settimane fa era offerta a 25 e ora si gioca a 5. Pirlo e i suoi devono ancora inseguire, però, le altre rivali: il Como, ora secondo dopo il sorpasso al Venezia, vede la Serie A a 1,70, stessa quota dello stesso Venezia e della Cremonese. Il Catanzaro, tornato alla vittoria a Parma, si gioca a 4, mentre il Palermo, reduce da un rocambolesco 4-3 a Pisa, quarta sconfitta nelle ultime cinque, è visto a 5. Non c’è lotta, invece, per il titolo. Il Parma, nonostante l’ultimo insuccesso, continua a dominare la classifica e la lavagna dei bookmaker: gli emiliani si giocano vincenti tra 1,20 e 1,24. Il Como, rivale più vicina, è proposto a 11, mentre il Venezia campione paga 12 volte la posta.