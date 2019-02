Alle 21 si chiude la 24esima giornata di Serie B, con il più classico degli incontri testa-coda. Da una parte i padroni di casa del Crotone, alla ricerca di punti salvezza, dall'altra gli ospiti del Pescara, che vogliono rilanciare le proprie ambizioni playoff. I Pitagorici arrivano dal pareggio contro il Verona, i Delfini da quello con il Foggia.



GLI EX - Sulla panchina dei calabresi c'è l'ex di turno Giovanni Stroppa, che ha guidato gli abruzzesi nel post Zeman in Serie A, mentre in campo gli occhi saranno su Benali, rimpianto di mercato di Sebastiani, che mai avrebbe voluto far partire il centrocampista offensivo del Crotone, e Stefano Pettinari, che l'anno scorso in Abruzzo ha vissuto la sua miglior stagione in carriera.