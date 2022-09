Fa quasi effetto leggere Palermo-Genoa in Serie B. Il big match di stasera apre la quinta giornata. I rosanero - promossi quest'anno - dopo aver vinto all'esordio hanno totalizzato un pareggio e due sconfitte; gli ospiti, retrocessi dalla Serie A, non hanno ancora mai perso e hanno conquistato otto punti in quattro giornate alternando una vittoria e un pareggio.