Serie B, dalle 20.30 LIVE Palermo-Cremonese

La 30a giornata di Serie B si apre con l'anticipo del venerdì sera alle 20.30 tra Palermo e Cremonese. Al Barbera scendono in campo due squadre che stanno lottando per i playoff: gli ospiti hanno una posizione privilegiata, quarto posto a 45 punti e una sola sconfitta nelle ultime cinque partite; i rosanero sono agganciati all'ultima posizione utile per giocarsi gli spareggi-promozione, con 39 punti insieme al Bari: tre pareggi nelle ultime cinque gare, l'ultimo ko è del 31 gennaio scorso in casa contro il Pisa.