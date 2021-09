Vicenza-Pisa è il testa-coda della Serie B. Gli ospiti sono primi in classifica a punteggio pieno dopo le prime tre giornate di campionato, i padroni di casa ultimi a quota zero punti.



Di Carlo, confermato dal club veneto dopo aver contattato diversi altri allenatori, potrebbe tornare al 4-3-1-2: Grandi in porta al posto del giovane Pizzignacco, a centrocampo Zonta e Ranocchia ai lati di Rigoni con Proia che si candida a un posto da titolare dietro le due punte Meggiorini e Dalmonte.