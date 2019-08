Si terrrà domani, ad Ascoli, il sorteggio dei calendari di Serie B, campionato al via sabato 24 agosto, con un anticipo venerdì 23. Nella costruzione delle sequenze di gare in casa e trasferta si è tenuto conto dei seguenti criteri:



a) nelle ultime quattro giornate le gare in casa sono perfettamente alternate a quelle in trasferta;



b) non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in

trasferta per girone;



c) nel caso di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta;



d) è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa e in trasferta per le seguenti coppie di Società:

- SALERNITANA / JUVE STABIA

- PISA / LIVORNO

- SPEZIA / VIRTUS ENTELLA



e) in tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità dello stadio e/o concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza richiesti da: Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno, Prefetture, Questure, Amministrazioni comunali e/o coincidenze con eventi sportivi calcistici (gare Nazionali FIGC) e non calcistici;



f) nelle città che presentano due squadre che utilizzano, in campionati diversi (SERIE A TIM E SERIE BKT), lo stesso impianto di gioco, si è cercato di ottenere, compatibilmente con quanto sopra esposto e in conseguenza del disallineamento con alcuni turni di campionato del calendario Serie A TIM, l’alternativa al meglio per le società:

- UDINESE / PORDENONE

- HELLAS VERONA / CHIEVOVERONA



Nella costruzione degli abbinamenti delle società, al fine di determinare i sin-

goli incontri, si sono seguiti i seguenti criteri:



a) non sono previste “teste di serie”, per cui tutte le società possono incontrarsi

anche alla prima o all’ultima giornata;



b) nella prima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nella prima giornata dello scorso campionato;



c) nell’ultima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nell’ultima giornata del campionato 2018/2019.