ed inizia questa sera il programma della settima giornata.che hanno deciso di imprimere una svolta;, rilanciato dalla doppietta contro la Spal prima della sosta, e dalla possibile svolta tattica di un 4-3-1-2 a tutta qualità con Baselli, Blanco e Fabregas contemporaneamente in campo., il programma del sabato pomeriggio offre un menù di assoluto livello:della sorpresa Cheddira (5 gol in 6 partite), galvanizzato dal gol anche con la Nazionale Under 20,Alle spalle del duo di testa proverà ad approfittarne il Frosinone di Fabio Grosso, impegnato però al "Tardini" contro un Parma desideroso di confermare le buone sensazioni arrivate dalla vittoria di Ascoli prima della sosta. Con un Roberto Inglese letteralmente scatenato e a caccia del record personale della quinta partita con almeno un gol all'attivo.Dopo 3 ko nelle ultime quattro giornate, il Palermo ha l'occasione di scuotersi e risollevarsi contro l'altra neopromossa Sudtirol, corroborata dai tre risultati consecutivi portati in dote dalla cura Bisoli. La Ternana di Lucarelli proverà a sfruttare l'effetto derby nell'insidiosa trasferta sul campo del Cittadella, mentreSi chiude domenica pomeriggio col tanto atteso esordio da allenatore in Italia di Fabio Cannavaro alla guida del Benevento: il quarto campione del mondo in una Serie B mai così spettacolare e mai così blasonata. Sarà l'Ascoli a dare il benvenuto all'eroe di Berlino 2006, chiamato a valorizzare in maniera definitiva un organico di grande qualità ma incapace di trovare sostanza e solidità sotto la guida di Caserta.