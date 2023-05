La lontananza dalla panchina di Alessandro Nesta potrebbe essere agli sgoccioli.



L'ex difensore di Lazio e Milan è senza incarico dal marzo 2021, quando ricevette l'esonero dal Frosinone. Sulle sue tracce si stanno tuttavia muovendo almeno due club. Uno è la Reggiana, fresca di promozione in Serie B e ai ferri corti con l'attuale tecnico Aimo Diana; l'altro è il Perugia che viceversa la cadetteria vorrebbe riconquistarla presto dopo essere appena scivolata in C.