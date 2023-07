Quando mancano esattamente 30 giorni all’inizio della Serie B, inizia a delinearsi il quadro delle favorite per il campionato 2023/24. Il Parma - dopo due stagioni deludenti - è la favorita per il primo posto finale, a 3,75, con la Sampdoria, tornata in serie cadetta dopo undici anni e alle prese con un cambio societario e tecnico, prima rivale offerta tra 4,25 e 4,50 volte la posta. Dopo i blucerchiati, inseguono le altre due squadre retrocesse dalla Serie A, lo Spezia, proposto a 4,75 e la Cremonese a 5, con il Palermo, una delle società più attive sul mercato, visto a 7. Più lontane invece, il Venezia, reduce di un finale di stagione passata di grandissimo livello, fissato a quota 10 e il Bari, che dopo aver perso la promozione nei minuti di recupero della finale playoff, vede la vittoria del campionato a 14 volte la posta.