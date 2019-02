Chiuso il mercato, c’è ancora spazio per gli svincolati. Svanito all’ultimo giorno di mercato De Luca (Cluj), il Livorno ha trovato l’accordo con Nicolao Dumitru, 28 anni italiano con passaporto rumeno, che si è svincolato dal Gimnastic de Tarragona, seconda divisione spagnola. Dumitru ha vestito le maglie di Empoli, Napoli, Ternana e Latina oltre a quella dell’Under 19.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Paulinho lascia la Cremonese: trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto, ma l’attaccante in questa stagione non potrà essere tesserato in Italia.