Si può ancora parlare di “effetto Balotelli”? In attesa di verificarlo sul campo, una risposta arriva dai bookmaker. Il Monza, nuovo approdo di Supermario, è reduce da una bruciante sconfitta in casa della Reggiana (3-0) che lo relega in una posizione anonima, a nove punti dalla vetta. Eppure, nelle quote per il primo posto (le prime due piazze, va ricordato, danno la promozione diretta), la squadra brianzola è una delle favorite, a quota 5,00, insieme all'Empoli. Meglio stanno soltanto il Lecce, a 4,00, e la Spal a 4,50. Segue il Frosinone a 8,00, mentre sulla Salernitana, che capeggia attualmente la classifica con due punti di vantaggio sulla Spal, c'è ancora un discreto scetticismo, visto che la prima piazza finale vale 9 volte la scommessa. Grande fiducia invece per il Monza, che all'effetto Berlusconi aggiunge adesso le aspettative per la discesa in B di Balotelli. Aria di grande calcio, dunque, ma adesso servono i risultati, visto che finora la squadra guidata da Brocchi ha ampiamente deluso.