Appena retrocesso, l’Empoli è la squadra favorita del campionato 2019/20 di Serie B e nelle quote del provider Microgame la sua vittoria vale ‘appena’ 3.75 volte posta scommessa. È quanto si legge in una nota. Il sorteggio del calendario di stagione, avvenuto ieri sera ad Ascoli, ha riservato ai toscani un esordio casalingo contro i neopromossi della Juve Stabia, la partita si gioca con i segni principali decisamente sbilanciati: 1(1.53) X(3.75) 2(6.60).Tra le outsider per la vittoria finale c’è un’altra squadra appena retrocessa dalla serie maggiore, si tratta del Frosinone che, insieme al Benevento di mister Inzaghi, è stimato a 4.50 per la vittoria del campionato. Per le concorrenti è prevista una prima giornata in esterna: mentre il Pisa riceverà la visita del Benevento, il Frosinone esordirà sul campo del Pordenone, in entrambi i casi favore del pronostico per le squadre ospiti.Ancora nella sezione antepost del palinsesto Microgame è possibile scoprire che per ora, solo il Chievo è sotto quota 10.00: 8.50 varrebbe la vittoria dei veronesi. Si fermano, invece, in zona play-off: Pescara (12.00), Perugia (18.00), Cremonese (18.00). A metà strada il Crotone con un’allettante quota di 20.00, seguito da Ascoli e Spezia (30.00), Cittadella (35.00).Ai margini della zona play-out la Salernitana a 50.00, davanti a Venezia e Livorno a quota 65.00. Secondo i quotisti del provider italiano la lotta per la retrocessione potrebbe interessare Venezia e Livorno entrambe associate ad un moltiplicatore di 65. Bagarre in bassa classifica con Entella e Cosenza a 75.00 e Juve Stabia ad 80.00. Infine, l’ultimo posto secondo le previsioni, dovrebbe essere l’esito di una lotta a tre tra Pordenone a 100, Pisa a 150 e Trapani, fanalino di coda a 200.