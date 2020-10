Due stati d’animo agli antipodi si affronteranno venerdì sera al Castellani di Empoli nell’anticipo della quinta giornata di Serie B. I padroni di casa guardano tutti dall’alto in virtù di tre vittorie e un pareggio mentre i cugini del Pisa, al contrario, sono ancora a caccia del primo successo stagionale. In virtù di questi numeri, e del fatto che gli empolesi oggi allenati da Dionisi vengono da tre successi consecutivi contro i nerazzurri, i betting analyst vedono favoriti i padroni di casa a 2,00 rispetto al 4,30 degli ospiti, Il pareggio, che tra le due squadre nella serie cadetta manca addirittura da 35 anni, è in quota a 3,05.



L’Under, a 1,73, appare molto più probabile dell’Over, 2,05. Tra i risultati esatti, attenzione al 2-1 per l’Empoli, punteggio dell’ultimo confronto diretto, dato a 8,00, e allo 0-2 per il Pisa, che pagherebbe 21 volte la posta. Con questo risultato i nerazzurri hanno vinto l’ultimo derby regionale nel marzo del 2009.