Si torna a respirare aria di campionato anche inche si accinge a disputare le gare in calendario della seconda giornata. Chievo – Salernitana, in campo domani, è la prima partita in programma nel secondo turno, l’unica alle 14.15. Due formazioni ambiziose che chiedono dal campo le prime verifiche. Sulla lavagna, si legge in una nota, padroni di casa in grado di far risultato con l'1 a 1,97 lontano dal 2 a 4,20.Ben sette, invece, le partite in programma alle 16.15. Prima vera verifica stagionale per Ascoli e Lecce che, dopo il pari nell’esordio, scendono in campo per tentare di conquistare l’intera posta in palio e scrivere il proprio nome tra le compagini che ambiscono ad un torneo d’avanguardia. Salentini accreditati dalla bandiera delle scommesse in grado di centrare il risultato pieno ma 2 alto a 2,42, non lontanissimo dall’1 a 3,05. L’Empoli capolista sarà in campo per bissare i primi tre punti della stagione ospitando un Monza da prendere con le pinze. Pronostici quasi alla pari con l’1 a 2,88, vicino al 2 a 2,60 e con l’X che triplica la scommessa. Da tripla è Venezia – Frosinone, moltiplicatori quasi perfettamente combacianti con l’1 a 2,80, attaccato al 2 a 2,88 e con l’X sempre a 2,80.Due i posticipi di domenica. Pisa – Cremone è il primo scontro in calendario. Si torna allo stadio dopo lunghi mesi di obbligata lontananza. Un migliaio i pisani che potranno prendere posto sulle gradinate dell’Arena Garibaldi e tornare ad incitare i propri beniamini. Le quote offerte da BetFlag leggermente sorridono ai toscani in virtù dell’1 a 2,38, staccato dal 2 a 3,35. Più equilibrati, infine, i quozienti di Cittadella – Brescia con gli ospiti che non nascondono aspettative di un veloce ritorno nella massima serie. Ma il 2 a 3,35 non sorride alle rondinelle sfavorite rispetto all’1 raccomandato a 2,28.